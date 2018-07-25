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Смертельное ДТП в Киеве: отец Кирилла Островского рассказал свою версию

Отец водителя Hummer Кирилла Островского считает, что его сын пытался затормозить, чтобы не сбить ребенка.

Олег Островский, отец Кирилла Островского, считает, что авария произошла, когда сигнал светофора изменился и ребенок резко выбежал на дорогу, сообщает УНИАН.

– Он ехал во втором ряду, но возле пешеходного перехода стояла большая машина – джип какой-то или микроавтобус – он уже не помнит. И вдруг резко под колеса выскочила девочка, а за ней мама сразу. Разумеется, он попытался затормозить, но у него не получилось… Невозможно было быстро среагировать, когда из-за автобуса или машины выбегает маленький ребенок под колеса прямо, – сказал Олег Островский.

Он также заявил, что Кирилл не собирался бежать с места ДТП.

– Снять номера – это импульс, самосохранение. А потом он вернулся и пытался помогать, помогать всем – и скорую вызывать, и девочке помогать. Просто машину там негде было поставить, припарковать – он чуть ниже ее поставил, – добавил Олег Островский.

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Напомним, на бульваре Леси Украинки в Киеве водитель внедорожника Кирилл Островский на пешеходном переходе насмерть сбил ребенка и пытался скрыться.

Фото: Дмитрий Щерблюк/Информатор

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