Торговля людьми на Буковине: молодых женщин вывозили в Италию

На Буковине разоблачили и перекрыли международный канал торговли людьми.

На Буковине (Черновицкая область) полицейским удалось разоблачить и перекрыть международный канал торговли людьми для сексуальной эксплуатации, сообщает пресс-служба ГУНП в Черновицкой области.

Организатором международного канала торговли людьми был 28-летний уроженец Прикарпатья, который жил в Италии. Правоохранительные органы добились экстрадиции торговца девушками в Украину и задержали его в международном аэропорту Борисполь.

Мужчина подыскивал молодых девушек из малообеспеченных семей через соцсети и предлагал им работу в Италии с высокой зарплатой и хорошими условиями труда. Через посредников он делал все необходимые документы и передавал 500 евро.

Когда женщины приезжали в Италию, он передавал их третьим лицам для дальнейшего занятия проституцией.

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Задержанному объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 149 УК Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

К слову, в Киевской области извращенец нападал на женщин и затягивал их в лес чтобы реализовать свои извращенные фантазии.

Фото: ГУНП в Черновицкой области

Видео: ГУНП в Черновицкой области