24 июля на улице Радужной, 63, в Киеве произошел пожар в 2-комнатной квартире, в результате чего пострадали три человека.

Об этом сообщает Информатор.

Сообщение о пожаре поступило около 22.25, огонь охватил около 30 кв. м. Предположительно, пожар начался с коридора.

По словам очевидцев, в квартире на втором этаже проживала девушка, у которой недавно умерла мать, а квартира была захламлена разным мусором.

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В результате пожара пострадали двое мужчин, находившихся в квартире. Одному из них оказали медицинскую помощь на месте, а второго госпитализировали в больницу с ожогами третьей степени.

В больницу была госпитализирована женщина, которая надышалась дымом.

















В Киеве на Воскресенке из горящей квартиры спасли 3 человек / 9 фотографий

Ранее в Киеве на улице Елизаветы Чавдар, на Осокорках, в одном из подземных паркингов произошел масштабный пожар. 5 машин сгорели дотла.

Фото, видео: Информатор.