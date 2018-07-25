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В Киеве рухнул Кирилловский путепровод

В подольском районе Киева вследствие сильного дождя обвалилась часть Кирилловского путепровода.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Конструкции буквально смывает вместе с грунтом мощными потоками воды.

Читайте: Киев парализовали ливни и град – КАРТА пробок (ОНЛАЙН)

Движение транспорта парализовано. В пробках также стоят трамваи.

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В Киеве рухнул Кирилловский путепровод / 10 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что из-за непогоды в столице международный аэропорт Киев переносит рейсы. Пассажиры толпятся в зале ожидания.

Фото: dtp.kiev.ua., vesti-ukr.com.

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