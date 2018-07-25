В Киеве внедорожник насмерть сбил ребенка на переходе

На бульваре Леси Украинки в Киеве водитель внедорожника на пешеходном переходе насмерть сбил ребенка и пытался скрыться.
Трагедия произошла поздно вечером 24 июля на бульваре Леси Украинки, сообщает Информатор.
По данным СМИ, девочка вместе с мамой переходила дорогу на светофоре. В это время автомобиль Hummer H2 на госномерах совершил наезд на ребенка и скрылся с места происшествия.
От столкновения девочка получила множественные переломы, травмы оказались несовместимые с жизнью. Она умерла в карете скорой помощи.
Маму девочки также пришлось приводить в чувства.
Водителя задержали через несколько сотен метров. Им оказался бывший боксер, а ныне – директор, владелец фирмы Fit & Sweet Кирилл Островский (1995 г.р.).
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Фото: Дмитро Щерблюк/Інформатор
Фото: Дмитро Щерблюк/Інформатор
Фото: Дмитро Щерблюк/Інформатор
Фото: Дмитро Щерблюк/Інформатор
Фото: Дмитро Щерблюк/Інформатор
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По словам полиции, первых признаков алкогольного опьянения у водителя нет, однако подтвердить или опровергнуть это сможет следствие.
Сам виновник после задержания заявил, что не намерен уходить от ответственности и даже попытался выяснить, что случилось с девочкой.
Ранее в Харькове водитель ВАЗ не справился с управлением и сбил коляску с 5-месячным ребенком. Малыш умер.
Фото: Дмитрий Щерблюк/Информатор