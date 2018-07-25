На бульваре Леси Украинки в Киеве водитель внедорожника на пешеходном переходе насмерть сбил ребенка и пытался скрыться.

Трагедия произошла поздно вечером 24 июля на бульваре Леси Украинки, сообщает Информатор.

По данным СМИ, девочка вместе с мамой переходила дорогу на светофоре. В это время автомобиль Hummer H2 на госномерах совершил наезд на ребенка и скрылся с места происшествия.

От столкновения девочка получила множественные переломы, травмы оказались несовместимые с жизнью. Она умерла в карете скорой помощи.

Маму девочки также пришлось приводить в чувства.

Водителя задержали через несколько сотен метров. Им оказался бывший боксер, а ныне – директор, владелец фирмы Fit & Sweet Кирилл Островский (1995 г.р.).



Фото: Дмитро Щерблюк/Інформатор

Фото: Дмитро Щерблюк/Інформатор

Фото: Дмитро Щерблюк/Інформатор

Фото: Дмитро Щерблюк/Інформатор Фото: Дмитро Щерблюк/Інформатор В Киеве внедорожник насмерть сбил ребенка на переходе / 5 фотографий

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По словам полиции, первых признаков алкогольного опьянения у водителя нет, однако подтвердить или опровергнуть это сможет следствие.

Сам виновник после задержания заявил, что не намерен уходить от ответственности и даже попытался выяснить, что случилось с девочкой.

Ранее в Харькове водитель ВАЗ не справился с управлением и сбил коляску с 5-месячным ребенком. Малыш умер.

Фото: Дмитрий Щерблюк/Информатор