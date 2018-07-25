В Нидерландах умерли 11 младенцев в ходе эксперимента с Виагрой

В Нидерландах погибли 11 младенцев, чьим матерям в рамках исследований был назначен силденафил (лекарство, продаваемое под торговой маркой Viagra).
Об этом сообщает The Guardian.
– В общей сложности 93 женщины получили препарат в рамках исследования, возглавляемого Медицинским центром Амстердамского университета. У 17 детей развились проблемы с легкими, а 11 умерли, – говорится в сообщении.
Испытание было разработано, чтобы проверить, может ли силденафил помочь увеличить рост младенцев в утробе матери.
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– Мы хотели показать, что это эффективный способ стимулировать рост ребенка. Но произошло обратное. Я в шоке. Последнее, что мы хотели, это нанести вред пациентам. Мы уже уведомили канадских исследователей, которые проводят аналогичное исследование. Они временно прекратили его, – заявил лидер исследования, гинеколог Вессель Ганзеворт.
Исследование проводилось в 10 больницах Нидерландов и было прекращено лишь на прошлой неделе.
К слову, в Черниговской области после прививки умер 2-летний ребенок.
Фото: wantedinrome.com.