В Нидерландах умерли 11 младенцев в ходе эксперимента с Виагрой

В Нидерландах погибли 11 младенцев, чьим матерям в рамках исследований был назначен силденафил (лекарство, продаваемое под торговой маркой Viagra).

Об этом сообщает The Guardian.

– В общей сложности 93 женщины получили препарат в рамках исследования, возглавляемого Медицинским центром Амстердамского университета. У 17 детей развились проблемы с легкими, а 11 умерли, – говорится в сообщении.

Испытание было разработано, чтобы проверить, может ли силденафил помочь увеличить рост младенцев в утробе матери.

Читайте: Умерла звезда сериала Санта-Барбара Элмар Вендел

– Мы хотели показать, что это эффективный способ стимулировать рост ребенка. Но произошло обратное. Я в шоке. Последнее, что мы хотели, это нанести вред пациентам. Мы уже уведомили канадских исследователей, которые проводят аналогичное исследование. Они временно прекратили его, – заявил лидер исследования, гинеколог Вессель Ганзеворт.

Исследование проводилось в 10 больницах Нидерландов и было прекращено лишь на прошлой неделе.

К слову, в Черниговской области после прививки умер 2-летний ребенок.

Фото: wantedinrome.com.