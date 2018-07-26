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Возле посольства США в Китае женщина пыталась сжечь себя

Возле посольства США в Пекине женщина пыталась сжечь себя. Ее задержали.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на сообщения очевидцев.

Китайские государственные СМИ сообщают о попытке женщины совершить самосожжение у здания, передает Reuters. 

Информации о пострадавших пока нет.

Дорога к американскому посольству перекрыта. На месте работает полиция.

Читайте: Взрыв в Нью-Йорке: центр города окутал густой пар

Напомним, что сегодня утром огромный пожар разразился в пятиэтажном жилом здании в лондонском Вест Хэмпстеде. Около 50 человек были эвакуированы.

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