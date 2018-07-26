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Бывший военный ВСУ поджог себя под зданием Минобороны

Бывший военнослужащий ВСУ Сергей Ульянов поджог себя под зданием Министерства обороны, чтобы оказать давление на суд из-за незаконного, по его мнению, увольнения.

военный поджег себя

Об этом сообщили в командовании Сил специальных операций ВСУ, пишет InfoResist.

Ульянов ранее служил в комендантском взводе одной из воинских частей. В сентябре 2017 года он был уволен.

– Ульянов после увольнения со службы решил судиться с ведомством. Два судебных заседания он проиграл. Сейчас идет судебный процесс по третьему иску, на который он систематически не появляется. Таким образом требования гражданина Ульянова С.В. перешли в судебную плоскость, и уже не в компетенции Командования ССО. Могу предположить, что данная акция — это еще одна попытка повлиять на решение суда, принимая во внимание, что два предыдущих он проиграл, — сообщил начальник пресс-службы Алексей Никифоров.

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В ССО добавили, что это не первая угроза Ульянова себя сжечь.

В июне он обратился на горячую линию Министерства обороны и предупредил об акции под зданием оборонного ведомства.

Позже он зарегистрировал в КГГА новую акцию самосожжения у здания посольства США.

Сам Ульянов на своей странице в Facebook писал, что его не законно уволили из рядов ВСУ. По его словам, командование пытается уйти от ответственности.

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Бывший военный ВСУ поджог себя под зданием Минобороны / 2 фотографии

Напомним, что Полторак уволил с военной службы, а также понизил в должности ряд чиновников из-за выявленных злоупотреблений.

Фото, видео: InfoResist.

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