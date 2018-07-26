На пепелище лагеря Виктория нашли останки детей

В Одессе на пепелище в детском лагере Виктория сегодня найдены останки погибших во время пожара детей.

Об этом сообщил отец одной из погибших девочек Алексей Мазур, пишет УНИАН.

По его словам, обнаружила останки группа независимых международных экспертов, которые накануне приступили к работе в Виктории.

– Эксперты нашли часть челюсти и кости. Специалисты передали находку в Одесское областное бюро судебно-медицинских экспертиз, где должны выяснить, кому именно принадлежат останки, – сказал Мазур.

Специалистов международного института экспертиз с Эстонии привлекли родители погибших детей. Они не верят данным официального следствия и недовольны сложившейся ситуацией.

Мазур, который проходит в уголовном производстве как потерпевший, ранее обратился в Приморский районный суд Одессы с просьбой разрешить проведение независимой экспертизы. Суд ходатайство удовлетворил.

Комментируя такой поворот событий, Мазур заявил, что родители пошли на этот шаг вынужденно, поскольку ранее проведенная экспертиза ничего не установила.

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– Нет причины пожара, ни нарушений – ничего. По факту мы не знаем, в чем причина гибели наших детей. Надежда только на экспертизу. Наше государство в лице следственных органов не оправдало доверия, – сказал Мазур.

Напомним, трое детей погибли во время пожара в детском лагере Виктория в Одессе. Еще четверо детей пострадали.

Фото: dumskaya.net