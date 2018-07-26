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Педофил вышел после 12 лет тюрьмы и напал на ребенка

В селе Цуповка (Харьковская область) 45-летний педофил напал на ребенка.

изнасилование

Об этом рассказывается в сюжете Надзвичайних новин.

Мужчина схватил ребенка на детской площадке, закрыл рот и потащил в лесополосу. Девочка, гулявшая на площадке, увидела это и побежала к родителям мальчика.

Отец ребенка сразу же побежал на поиски и успел предотвратить преступление.

Читайте: Педофил вышел из тюрьмы и изнасиловал 10-летнюю девочку

После того, как вызвали полицию оказалось, что 45-летний мужчина бывший заключенный. Он просидел в тюрьме 12 лет за изнасилование несовершеннолетнего и 4 месяца назад вышел на свободу.

Теперь ему грозит еще 12 лет.

Недавно в Коломые двое взрослых мужчин изнасиловали 15-летнюю девочку.

Фото: globalsib.com.

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