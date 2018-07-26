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В Киеве на ж/д путях нашли полуобнаженного мужчину с пробитой головой

Среди железнодорожных путей в Киеве нашли полуобнаженного мужчину с многочисленными травмами.

Залізнична колія

В Киеве посреди железнодорожных путей нашли полуобнаженного мужчину, у которого была разбита голова и сломан позвоночник, говорится в сюжете программы Надзвичайні новини.

32-летний Дмитрий возвращался со встречи с женой, но дома так и не появился.

– Когда я позвонила ему, то услышала совсем другого человека. Мужчина сказал, что этот номер он купил. Я потом перезвонила и голос снова заявил, что это его номер, рассказала мать мужчины Раиса Кравченко.

Только на следующий день женщина узнала, что ее сын в больнице. У него был сломан позвоночник, перебит таз и разбита голова.

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Едва живого мужчину нашли посреди железнодорожных путей. Пострадавший совсем не помнит, что с ним произошло.

К слову, в столичном ресторане на бульваре Леси Украинки произошла стрельба.

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