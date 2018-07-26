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В центре Киеве прозвучали выстрелы, стрелок скрылся

В столичном ресторане на бульваре Леси Украинки произошла стрельба. На месте работают правоохранители.

Около 11. 00 неизвестный мужчина стрелял из пистолета Макарова, сообщает Информатор.

Стрелок  бросил оружие на веранде ресторана и скрылся. Мужчин было несколько (предварительно 3-6), и все они сбежали после инцидента.

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Посетители ресторана рассказали, что самого стрелка не рассмотрели, однако слышали выстрелы. Руководство и сотрудники заведения отказались от комментариев. По предварительной информации, никто не пострадал.

На месте работает полиция и СОГ. На данный момент идет поиск преступников. По имеющейся информации, мужчины спортивного телосложения в спортивной одежде.

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В центре Киеве прозвучали выстрелы, стрелок скрылся / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что во Львове неизвестный открыл огонь из травматического оружия по девушке, которая играла на скрипке.

Фото и видео: Информатор, ГУ НП в Киевской области. 

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