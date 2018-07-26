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Погибли на месте: в оккупированной Горловке двое подростков подорвались на мине – СМИ

Боевики заявили о гибели двух подростков от подрыва мины в оккупированной Горловке.

Об этом сообщают информационные ресурсы боевиков, передает Громадське.

Трое подростков подошли к полю с табличкой Мины. Один парень начал бежать по полю, девушка пыталась ему помешать – вследствие подрыва мины они погибли на месте. Третий парень не пострадал.

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Девушка приехала с подконтрольной правительству Украины территории, чтобы навестить отца. Другой погибший – житель оккупированной Горловки.

В пресс-службе Донецкой области сообщили, что они не обладают никакой информацией относительно этих подростков.

Ранее Факты ICTV писали, что на Донбассе при попытке выхода за линию столкновения на собственных минах подорвались диверсионно-разведывательная группа и саперы оккупационных войск.

Фото: dreamstime

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