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ДТП на Донетчине: 3 погибших и 5 раненых

Около 10.00 на трассе Горловка-Бахмут столкнулись Opel и Renault. В результате ДТП 3 человека погибли, еще 5 госпитализированы.

дтп на донетчине

Об этом сообщили в Бахмутском отделе полиции Донецкой области.

На месте работают полицейские.

По предварительным данным на междугородней дороге близ поворота в сторону Зайцево произошло столкновение двух легковушек. В результате аварии от полученных травм три пассажира Opel погибли. Водители автомобилей и 5 других пассажиров госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.

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Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего).

Напомним, в Житомирской области маршрутка протаранила грузовик. В результате ДТП 10 человек погибли, 10 получили травмы.

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