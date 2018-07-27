PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Львовский парк завалили мусором/

Львовский парк завалили мусором

Во Львове 240 кв. м. территории парка Снопкивский превратили в свалку.

Поблизости улиц Зеленая – Липовая Аллея в парке-памятке садово-паркового искусства Снопкивский организовали несанкционированную свалку бытового и строительного мусора, сообщает Украинская правда.

26 июля прокуратура Львовской области внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 239 УКУ (загрязнение и порча земель) на основании материалов Государственной экологической инспекции во Львовской области.

Несанкционированную свалку бытового и строительного мусора со стороны стадиона Украина инспекция обнаружила 6 июля, но нарушителей на месте не застала.

Читайте: В кафе Львова отравились 9 человек. Они госпитализированы

Убытки оценены в 110 792 664 грн.

Национальная полиция Львовщины расследует это. В случае доказательства вины, злоумышленникам грозит наказание в виде штрафа до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Ранее Факты ICTV писали, что мусоросжигательный завод Энергия, который находится в Киеве, приостановил прием мусора.

Фото: PORTAL.LVIV.UA

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка