Львовский парк завалили мусором

Во Львове 240 кв. м. территории парка Снопкивский превратили в свалку.

Поблизости улиц Зеленая – Липовая Аллея в парке-памятке садово-паркового искусства Снопкивский организовали несанкционированную свалку бытового и строительного мусора, сообщает Украинская правда.

26 июля прокуратура Львовской области внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 239 УКУ (загрязнение и порча земель) на основании материалов Государственной экологической инспекции во Львовской области.

Несанкционированную свалку бытового и строительного мусора со стороны стадиона Украина инспекция обнаружила 6 июля, но нарушителей на месте не застала.

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Убытки оценены в 110 792 664 грн.

Национальная полиция Львовщины расследует это. В случае доказательства вины, злоумышленникам грозит наказание в виде штрафа до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Ранее Факты ICTV писали, что мусоросжигательный завод Энергия, который находится в Киеве, приостановил прием мусора.

Фото: PORTAL.LVIV.UA