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На Буковине поезд протаранил микроавтобус, есть жертвы

В Черновицкой области микроавтобус Mercedes столкнулся с грузовым поездом. В результате аварии два человека погибли.

– 62-летний водитель не убедился в безопасности проезда через железнодорожные пути. По предварительной информации на переезде работали световые и звуковые сигналы. В салоне микроавтобуса находилось 15 пассажиров – работников одного из частных предприятий, – отметили в пресс-службе ГУ НП в Черновицкой области.

Транспортное средство принадлежит другому предпринимателю, с которым был заключен договор на перевозку работников фирмы. В перевозчика есть лицензии на внутренние перевозки пассажиров.

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В результате аварии два человека погибли, еще семь пассажиров доставлены в больницу, трое из них – в реанимации.

Водитель микроавтобуса задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 УК Украины.

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На Буковине поезд протаранил микроавтобус, есть жертвы / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве внедорожник Volkswagen сбил на пешеходном переходе женщину и протащил около 10 метров.

Фото: ГУ НП в Черновицкой области.

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