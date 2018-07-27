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Сначала пытали, потом утопили: жительницу Николаева нашли в собственной ванной

В одной из квартир Николаева полицейские нашли тело убитой женщины в кровавой ванне.

В Николаеве полицейские помогли женщине зайти в квартиру ее дочери и нашли кровавую ванну с изуродованным телом, говорится в сюжете программы Надзвичайні новини.

Женщина несколько дней не могла дозвониться до своей дочери и попросила патрульных помочь попасть в закрытую квартиру.

– Зайдя в квартиру, вместе с заявителем, увидели беспорядок, в ванной комнате лежало тело девушки без признаков жизни. Так как на теле были следы насильственной смерти, патрульные закрыли двери, начали охранную миссию и вызвали следственно-оперативную группу, – рассказал представитель патрульной полиции Николаева Виталий Душко.

До того, как утопить женщину, ее беспощадно пытали.

 

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К слову, среди железнодорожных путей в Киеве нашли полуобнаженного мужчину с многочисленными травмами.

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