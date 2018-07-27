27 июля, около 01.00 на дороге регионального значения Снятин – Городенка в селе Стецев (Ивано-Франковская область) автомобиль влетел в толпу протестующих, в результате чего пострадали три человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

24-летний водитель из соседнего села на автомобили Opel Vectra с государственным номерным знаком республики Польша, двигаясь в пределах населенного пункта по кольцевой развязке в направлении Снятына из села Подвысокое Снятинского района, наехал на пешеходов 1996, 1969 и 1973 г. р., которые протестовали на дороге.

В результате наезда пешеходы получили телесные повреждения и были доставлены в Снятинскую больницу с ссадинами и ушибами. Однако после осмотра они отказались от госпитализации.

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Результаты медосвидетельствования показали, что водитель в момент наезда был трезвым.

По данному факту начато досудебное расследование по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

В полиции сообщили, что по факту перекрытия движения на указанном отрезке дороги начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 279 (Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия).



В Ивано-Франковской области авто влетело в толпу протестующих / 2 фотографии

Напомним, в Житомирской области маршрутное такси протаранило грузовик, в результате чего 10 человек погибли, 10 госпитализированы.