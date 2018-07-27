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В Виннице велосипедист убил автомобилиста

В Виннице велосипедист убил водителя за того, что последний не хотел уступать дорогу.

– Между двумя мужчинами возник спор и драка. 62-летний мужчина находился за рулем автомобиля, а 21-летний – ехал на велосипеде. Мужчины поспорили из-за того, кто кого должен пропустить во время выезда со двора, – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Винницкой области.

В результате драки велосипедист ударил потерпевшего, вследствие чего последний упал и ударился головой.

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Повреждения оказалось смертельным. Прохожие вызвали скорую помощь, которая на месте констатировала смерть потерпевшего. Злоумышленник задержан в процессуальном порядке.

Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. За такое правонарушение мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве внедорожник Volkswagen сбил на пешеходном переходе женщину и протащил около 10 метров.

Фото: dreamstime

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