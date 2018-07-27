В Одесской области поймали педофила, который изнасиловал 8-летнего мальчика

В Одесской области задержали 29-летнего мужчину, который изнасиловал 8-летнего мальчика.
В Одесской области правоохранители задержали 29-летнего мужчину, который изнасиловал 8-летнего мальчика. Их удалось найти благодаря местным жителям, сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.
Мать пропавшего мальчика обратилась в полицию и рассказала, что во время ее последнего телефонного разговора сын был напуган, отвечал неуверенно, а потом вовсе перестал отвечать на телефонные звонки.
– По результатам разыскиваемых мероприятий мальчик был найден по месту жительства 29-летнего подонка, который угрозами завел его к себе, где совершил развратные действия и другие недопустимые ужасные действия неестественным путем, – сообщил Аброськин.
Вы за обнародование данных осужденных за педофилию?
- Да 95%, 4689 голосов4689 голосов 95%95%
- Нет 5%, 252 голоса252 голоса 5%5%
Читайте: Педофил вышел после 12 лет тюрьмы и напал на ребенка
Мужчину задержали, продолжаются следственные действия.
К слову, в Киевской области задержали педофила, который в течение 3 лет развращал ребенка.
Фото: Вячеслав Аброськин