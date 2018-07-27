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В Одесской области поймали педофила, который изнасиловал 8-летнего мальчика

В Одесской области задержали 29-летнего мужчину, который изнасиловал 8-летнего мальчика.

Педофіл

В Одесской области правоохранители задержали 29-летнего мужчину, который изнасиловал 8-летнего мальчика. Их удалось найти благодаря местным жителям, сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

Мать пропавшего мальчика обратилась в полицию и рассказала, что во время ее последнего телефонного разговора сын был напуган, отвечал неуверенно, а потом вовсе перестал отвечать на телефонные звонки.

– По результатам разыскиваемых мероприятий мальчик был найден по месту жительства 29-летнего подонка, который угрозами завел его к себе, где совершил развратные действия и другие недопустимые ужасные действия неестественным путем, – сообщил Аброськин.

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Мужчину задержали, продолжаются следственные действия.

К слову, в Киевской области задержали педофила, который в течение 3 лет развращал ребенка.

Фото: Вячеслав Аброськин

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