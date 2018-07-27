Нашли в коробке: в Польше украинка пыталась убить своего ребенка

В Польше гражданка Украины родила ребенка и пыталась убить его.

Под Люблином (Польша) украинка родила ребенка на предприятии переработки овощей и фруктов и пыталась убить ее, сообщает Польское Радио.

36-летняя женщина отошла от конвейера и пошла в туалет. Через некоторое время ее нашли окровавленной в туалете, а в пластиковой емкости обнаружили девочку, которая изначально не подавала признаков жизни.

Через мгновение она открыла глаза и начала дышать. Ребенка отвезли в больницу в Сьвиднике.

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Люблинская прокуратура начала следствие по делу о попытке убийства ребенка.

– Предварительная правовая квалификация, принятая районным прокурором, – это попытка убийства. Тем не менее, имея в виду обстоятельства, в которых это произошло, а именно во время родов, возможно под влиянием того, как они протекали, с медицинской точки зрения здесь могут иметь место различные явления, свидетельствующие о состоянии невменяемости роженицы, что потребует оценки судебного эксперта, – заявил прокурор Петр Ситарский.

К слову, на бульваре Леси Украинки в Киеве водитель внедорожника Кирилл Островский на пешеходном переходе насмерть сбил ребенка и пытался скрыться.