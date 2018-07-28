В Харьковской области две девочки утонули в самодельном бассейне

Полиция устанавливает обстоятельства гибели двух сестер 2-х и 3-х лет в самодельном бассейне в с.Сеньково Харьковской области.

Как сообщает в субботу отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, по предварительным данным, девочки захлебнулись в бассейне в пятницу вечером.

– Работники полиции установили, что 30-летний отец гулял с дочерьми на территории домовладения. Через некоторые время мужчина на несколько минут оставил детей без присмотра и зашел в дом. Когда он вернулся, то обнаружил девочек в самодельном бассейне в бессознательном состоянии. На место прибыла бригада скорой медицинской помощи, которая констатировала смерть детей,- говорится в сообщении.

Отмечается, что семья характеризуется положительно, на учете полиции не состоит.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киевской области двое мальчиков утонули в реке, играя у воды.