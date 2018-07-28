В Ровенской области авто сбило женщину с двумя детьми на обочине

В Ровенской области водитель иномарки выехал на обочину дороги и сбил женщину с двумя несовершеннолетними детьми, женщина погибла.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области, авария произошла сегодня вблизи поселка Мизоч Здолбуновского района.

Водитель автомобиля Skoda Octavia на закругленном участке дороги не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, совершив наезд на женщину, которая шла по обочине вместе с двумя несовершеннолетними детьми.

В результате полученных травм 48-летняя женщина-пешеход погибла. Детей госпитализировали.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты.

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По предварительной информации, вместе с погибшей находились 7-летний внук и 10-летний племянник.

Как сообщалось, в Киеве внедорожник Volkswagen сбил на пешеходном переходе женщину.