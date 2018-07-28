В Житомирской области обрушилось общежитие техникума

В Житомирской области на территории техникума частично обрушилось здание общежития. К счастью, пострадавших нет.

В с. Новая Чертория Житомирской области на территории Новочерторийского государственного аграрного техникума произошло частичное обрушение 5-этажного здания общежития, пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Отмечено, что инцидент произошел около 6.00 утра.

– В результате обрушения разрушено 25 жилых комнат, общей площадью около 250 кв. м. Всего дом на три подъезда, на 225 жилых комнат, – сказано в сообщении.

Погибших и травмированных в результате происшествия нет. Фото: ГСЧС

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На месте происшествия работает оперативная группа управления ГосЧС Украины в Житомирской области.

Напомним, в Черниговской области из-за падения бетонной плиты погибли трое несовершеннолетних детей.