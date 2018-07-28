Рой шершней до смерти зажалил мужчину в Днепре

В Днепре рой шершней напал на двух мужчин, один из пострадавших умер на месте, второй – госпитализирован.

Об этом сообщил начальник ГСЧС в Днепропетровском области Андрей Кульбач.

– Сообщение от полиции сотрудники ГСЧС получили около 10.00 утра субботу…По адресу г. Днепр, Соборный р-н, Тоннельная балка рой шершней напал на двух мужчин. В результате происшествия один человек скончался на месте (возраст 72 года).

Второго госпитализировали в больницу, состояние пострадавшего устанавливается. На месте дежурит отделения аварийно-спасательного отряда спецназначения, – написал Кульбач на своей странице в Facebook.

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