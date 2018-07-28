В Киеве нашли тело 16-летней девушки со следами насильственной смерти

На улице Вышгородской в Оболонском районе Киева полицейские обнаружили тело пропавшей 16-летней жительницы Закарпатской области со следами насильственной смерти.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Киеве.

В полицию поступило сообщение от женщины о том, что ее сестра ушла из дома и не вернулась.

Сотрудники полиции начали неотложные действия по поиску девушки.

– Около 3 часов ночи полицейские в лесополосе на улице Вышгородской нашли тело потерпевшей со следами насильственной смерти. Это – 16 летняя жительница Закарпатской области, – сказано в сообщении.

На место выехала следственно-оперативная группа, эксперты, кинологи, руководство Главного управления Нацполиции в Киеве и прокуратуры.

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Специалисты экспертной службы обнаружили на теле девушки признаки насильственной смерти. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Следственный отдел полиции начал уголовное производство по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время правоохранители предпринимают необходимые меры, чтобы установить причастных к преступлению лиц.

Напомним, 5 июля тело 13-летней Елизаветы Корешниковой, пропавшей 4 июля, нашли в воде недалеко от детского лагеря в Никополе. Смерть наступила от ножевых ранений.