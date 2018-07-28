Во Львовской области мужчина на квадроцикле влетел в толпу людей

27 июля в пгт. Верхнее Синевидное Сколевского района (Львовская область) мужчина на квадроцикле наехал на группу людей. Пострадали шесть человек, из них пятеро госпитализированы.

Об этом сообщает Львовская областная государственная администрация, пишет Интерфакс-Украина.

27-летний житель Львова, находившийся за рулем квадроцикла, по неустановленным причинам свернул с проезжей части и наехал на группу людей, сидевших за столом.

Читайте: Топ-5 ДТП с мажорами в Украине

Пятеро из шести пострадавших, среди которых – четверо несовершеннолетних, были доставлены в Сколивскую районную больницу с травмами различной степени тяжести.

Полиция устанавливает обстоятельства и причины аварии.

Напомним, 27 июля, около 01.00 на дороге регионального значения Снятин – Городенка в селе Стецев (Ивано-Франковская область) автомобиль влетел в толпу протестующих, в результате чего пострадали три человека.