PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Эвакуировали 11 тыс. человек! В Италии нашли бомбу времен Второй мировой/

Эвакуировали 11 тыс. человек! В Италии нашли бомбу времен Второй мировой

В городе Терни (Италия) полиция эвакуировала свыше 11 тыс. человек после того, как обнаружили бомбу времен Второй мировой войны.

Была произведена эвакуация 11,3 тысяч человек в радиусе 1,8 км северной части города, сообщил сайт Terni Today.

Американская бомба весом в 226 кг с 13 кг тротила внутри была обнаружена возле вокзала.

Читайте: Во Франции истребитель случайно сбросил бомбу на завод

После разминирования саперы подорвут снаряд.

Ранее Факты ICTV писали, что во время извержения вулкана Килауэа произошел взрыв лавы в океане, который повредил экскурсионную лодку. В результате этого пострадали 23 человека.

Фото: Terni Today.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

В Виннице велосипедист убил автомобилиста
На Буковине поезд протаранил микроавтобус, есть жертвы
В Мариуполе грузчика затянуло в мясорубку, спасти не удалось
Погибли на месте: в оккупированной Горловке двое подростков подорвались на мине – СМИ
В центре Киеве прозвучали выстрелы, стрелок скрылся
В Киеве рухнул Кирилловский путепровод
Крим
Мы не признаем незаконную аннексию Крыма – глава МИД Италии
Средь белого дня! Под Киевом маньяк напал на более 10 девушек
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка