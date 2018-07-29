Эвакуировали 11 тыс. человек! В Италии нашли бомбу времен Второй мировой

В городе Терни (Италия) полиция эвакуировала свыше 11 тыс. человек после того, как обнаружили бомбу времен Второй мировой войны.
Была произведена эвакуация 11,3 тысяч человек в радиусе 1,8 км северной части города, сообщил сайт Terni Today.
Американская бомба весом в 226 кг с 13 кг тротила внутри была обнаружена возле вокзала.
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После разминирования саперы подорвут снаряд.
Ранее Факты ICTV писали, что во время извержения вулкана Килауэа произошел взрыв лавы в океане, который повредил экскурсионную лодку. В результате этого пострадали 23 человека.
Фото: Terni Today.
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