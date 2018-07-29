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Факты / Происшествия / Километр тащил по рельсах! Поезд Киев—Бердянск протаранил легковушку/

Километр тащил по рельсах! Поезд Киев—Бердянск протаранил легковушку

Поезд Киев—Бердянск столкнулся с легковым автомобилем, в результате аварии погибли два человека.

По словам железнодорожников, водитель легковушки пытался проскочить, но не успел, сообщает 061.ua.

После удара поезд протащил авто почти километр. На место происшествия прибыли медики, правоохранители и сотрудники ГСЧС.

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На данный момент известно о двух погибших.

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Километр тащил по рельсах! Поезд Киев—Бердянск протаранил легковушку / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Черновицкой области микроавтобус Mercedes столкнулся с грузовым поездом. В результате аварии два человека погибли, еще семь пассажиров доставлены в больницу, трое из них – в реанимации.

Фото: 061.ua.

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