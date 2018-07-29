Поезд Киев—Бердянск столкнулся с легковым автомобилем, в результате аварии погибли два человека.
По словам железнодорожников, водитель легковушки пытался проскочить, но не успел, сообщает 061.ua.
После удара поезд протащил авто почти километр. На место происшествия прибыли медики, правоохранители и сотрудники ГСЧС.
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На данный момент известно о двух погибших.
Километр тащил по рельсах! Поезд Киев—Бердянск протаранил легковушку / 3 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что в Черновицкой области микроавтобус Mercedes столкнулся с грузовым поездом. В результате аварии два человека погибли, еще семь пассажиров доставлены в больницу, трое из них – в реанимации.
Фото: 061.ua.
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