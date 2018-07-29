Во Львовской области два авто столкнулись “в лоб” – есть жертвы

Во Львовской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей.
Во Львовской области вблизи села Чижиков произошло лобовое столкновение легковых автомобилей, в результате чего погибли водители авто, сообщает пресс-служба ГСЧС.
На место ДТП прибыли спасатели 61-й государственной пожарно-спасательной части города Винники.
– Пожарно-спасательным отделением с помощью бензореза и шанцевого инструмента проводились работы по деблокированию погибших из автомобилей, – говорится в сообщении.
Читайте: На Полтавщине автомобиль столкнулся с грузовиком – среди пострадавших есть дети
К слову, в Ровенской области водитель иномарки выехал на обочину дороги и сбил женщину с двумя несовершеннолетними детьми.
Фото: пресс-служба ГСЧС
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+