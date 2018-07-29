Во Львовской области два авто столкнулись “в лоб” – есть жертвы

Во Львовской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей.

Во Львовской области вблизи села Чижиков произошло лобовое столкновение легковых автомобилей, в результате чего погибли водители авто, сообщает пресс-служба ГСЧС.

На место ДТП прибыли спасатели 61-й государственной пожарно-спасательной части города Винники.

– Пожарно-спасательным отделением с помощью бензореза и шанцевого инструмента проводились работы по деблокированию погибших из автомобилей, – говорится в сообщении.

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К слову, в Ровенской области водитель иномарки выехал на обочину дороги и сбил женщину с двумя несовершеннолетними детьми.

Фото: пресс-служба ГСЧС