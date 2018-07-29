В Полтавской области автомобиль ВАЗ столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали несовершеннолетние.

В Полтавской области из-за столкновения автомобиля с грузовиком травмы получил мужчина и двое детей 3 и 10 лет, сообщает пресс-служба ГУНП в Полтавской области.

ДТП произошло 28-го июля, около 22.00 на автодороге Кременчуг – Черкассы.

– Так, 35-летний водитель автомобиля ВАЗ 21099, при движении в направлении города Черкассы, совершил столкновение со встречным автомобилем Scania, за рулем которого находился 30-летний житель Днепропетровской области, – говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение.



На Полтавщине автомобиль столкнулся с грузовиком – среди пострадавших есть дети / 2 фотографии

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К слову, 27 июля в пгт. Верхнее Синевидное Сколевского района (Львовская область) мужчина на квадроцикле наехал на группу людей.

Фото: ГУНП в Полтавской области

