В Полтавской области автомобиль ВАЗ столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали несовершеннолетние.
В Полтавской области из-за столкновения автомобиля с грузовиком травмы получил мужчина и двое детей 3 и 10 лет, сообщает пресс-служба ГУНП в Полтавской области.
ДТП произошло 28-го июля, около 22.00 на автодороге Кременчуг – Черкассы.
– Так, 35-летний водитель автомобиля ВАЗ 21099, при движении в направлении города Черкассы, совершил столкновение со встречным автомобилем Scania, за рулем которого находился 30-летний житель Днепропетровской области, – говорится в сообщении.
Пострадавших доставили в медицинское учреждение.
На Полтавщине автомобиль столкнулся с грузовиком – среди пострадавших есть дети / 2 фотографии
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К слову, 27 июля в пгт. Верхнее Синевидное Сколевского района (Львовская область) мужчина на квадроцикле наехал на группу людей.
Фото: ГУНП в Полтавской области
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