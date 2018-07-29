В США неизвестные открыли стрельбу по прохожим – 3 человека погибли

В Новом Орлеане неизвестные открыли стрельбу по жителям города.

В городе Новый Орлеан (штат Луизиана, США) на проспекте Клейборн двое неизвестных открыли стрельбу, в результате чего 3 человека погибли, еще 7 получили ранения, сообщает Reuters.

О состоянии пострадавших на данный момент не сообщается. Правоохранительные органы собирают всю возможную информацию о произошедшем.

По словам мэра Нового Орлеана Латойи Кантрелл, власти примут все меры, чтобы достичь справедливости.

– В Новом Орлеане нет места для такого рода насилия. Я говорю за каждого в нашем городе, когда я говорю, что нам омерзительно, мы разъярены, и с нас более чем достаточно. Отняты еще три жизни. Это должно закончиться. Это недопустимо в любом месте, – написала она в Twitter.

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К слову, в районе Форест-Гейт в восточной части Лондона неизвестный мужчина в маске устроил перестрелку с полицией.