В Альпах самолет врезался в гору, есть жертвы

В Швейцарских Альпах легкомоторный самолет столкнулся с вершиной горы. В результате аварии погибли пилот и пассажиры.

В результате столкновения легкомоторного самолета с вершиной горного ледника в Швейцарских Альпах погибли четыре человека, пишет The Local.

Самолет французской компании Робин был обнаружен в районе Дунан Пас на юге страны.

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– Самолет вылетел из аэропорта Сиона для частного полета. В нем перебывало три пассажира и один пилот, все они погибли при аварии, – заявили в полиции Кантон Вале.

Ранее Факты ICTV писали, что в Претории, ЮАР, потерпел крушения самолет. Один из пассажир обнародовал видео, которое он снял во время авиакатастрофы.

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