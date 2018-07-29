В Альпах самолет врезался в гору, есть жертвы

В Швейцарских Альпах легкомоторный самолет столкнулся с вершиной горы. В результате аварии погибли пилот и пассажиры.
В результате столкновения легкомоторного самолета с вершиной горного ледника в Швейцарских Альпах погибли четыре человека, пишет The Local.
Самолет французской компании Робин был обнаружен в районе Дунан Пас на юге страны.
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– Самолет вылетел из аэропорта Сиона для частного полета. В нем перебывало три пассажира и один пилот, все они погибли при аварии, – заявили в полиции Кантон Вале.
Ранее Факты ICTV писали, что в Претории, ЮАР, потерпел крушения самолет. Один из пассажир обнародовал видео, которое он снял во время авиакатастрофы.
Фото: dreamstime
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