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В Индонезии произошло сильное землетрясение – есть погибшие

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой в 6,4 балла.

Землетрус

В Индонезии на острове Ламбок произошло землетрясение магнитудой в 6,4 балла, в результате которого погибли 10 человек, сообщает Reuters.

Землетрясение началось утром, а его эпицентр находился на глубине в 7,5 км и в 1 км на юго-восток от города Лелонгкен.

Около 40 человек получили ранения, многие находятся под завалами разрушенных зданий.

Читайте: Возле посольства США в Китае женщина пыталась сжечь себя

К слову, из-за лесных пожаров в курортном районе недалеко от Афин (Греция) погибли 50 человек и более 200 пострадали.

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