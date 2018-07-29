В Индонезии произошло сильное землетрясение – есть погибшие

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой в 6,4 балла.
В Индонезии на острове Ламбок произошло землетрясение магнитудой в 6,4 балла, в результате которого погибли 10 человек, сообщает Reuters.
Землетрясение началось утром, а его эпицентр находился на глубине в 7,5 км и в 1 км на юго-восток от города Лелонгкен.
Около 40 человек получили ранения, многие находятся под завалами разрушенных зданий.
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К слову, из-за лесных пожаров в курортном районе недалеко от Афин (Греция) погибли 50 человек и более 200 пострадали.
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