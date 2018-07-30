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Игрались возле вагонов: в Киеве от удара током умер ребенок

В Киеве возле станции метро Берестейская от удара током на железной дороге умер ребенок.

Об этом сообщает 112 Украина.

Очевидец сообщил, что компания из четырех мальчиков приблизительного десяти лет играла неподалеку вагонов.

Один из них решил залезть на крышу вагона и пройтись до конца, но его ударило током, тело вспыхнуло и упало вниз, где задымилось.

На месте с детьми работают правоохранители и медики. Место огородили специальной полосой.

Детали происшествия расследуются.

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Напомним, в начале июля вблизи пгт. Барышевка в Киевской области 15-летнего подростка убило током.

Фото: скрин сюжета 112 Украина

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