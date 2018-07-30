На Львовщине мотоциклист сбил коляску с младенцем и 2-летнюю девочку

На Львовщине, в селе Подгородцы Сколевского района, мотоциклист не справился с управлением и совершил наезд на коляску с младенцем и двухлетнюю девочку.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

– Водитель мотоцикла Сабур, 32-летний местный житель, не справился с управлением и зацепил рулем коляску, в которой находилась девочка в возрасте одиннадцать месяцев. Ребенок был доставлен в больницу, где медики диагностировали у нее ушибы. Также травмирована двухлетняя сестра девочки – у нее такой же диагноз. В момент наезда дети находились с мамой на обочине дороги, – сообщили в полиции.

Сам мотоциклист также получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимацию.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 ( нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Читайте: Километр тащил по рельсах! Поезд Киев—Бердянск протаранил легковушку

К слову, в одном из сел Каменка-Бугского района Львовской области в пруду утонул мальчик, которому было 1,4 года.