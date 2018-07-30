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Проломили череп. В Лазурном жестоко убили туриста из Киева

27 июля на пляже в поселке Лазурное (Херсонская область) найден мертвым 29-летний житель Киева Вячеслав Голенко.

Об этом пишет сообщество Типичный Херсон в Facebook.

– Избито было все тело, и, скорее всего, проломлен череп (вскрытие еще не проводили). Местная полиция хочет замять дело, предайте это разглашению! Парень приехал из Киева с девушкой на юг Украины отдохнуть, а у него отобрали жизнь! — говорится в сообщении родственников Вячеслава.

По состоянию на утро 30 июля подтверждения информации от полиции нет.

Подробности произошедшего в комментарии к посту рассказала девушка погибшего Оксана Матвиенко. По ее словам, трагедия случилась, когда она вышла в туалет.

– У меня шок. Не могу поверить! Мы со Славой пошли отдыхать в клуб Апельсин. Он был очень дружелюбный, общительный, познакомился с ребятами, угостил их выпивкой, общался с МС клуба, диджеем. Потом познакомился еще с одними ребятами, с ними выпил, они общались, обнимались по-братски. Рядом были их жены. Я вышла на 5 минут в туалет, прихожу — никого нет. Я поспрашивала у людей, не видели ли они такого черненького парня, все ответили нет, — написала она.

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Она добавила, что позвонить Вячеславу не могла, так как телефон парень с собой не брал. А поскольку ключи были одни, вышла из клуба и сразу же направилась домой.

– Жду, жду — его нет. Утром я сильно распереживалась и позвонила в полицию, вкратце объяснила ситуацию, мне сказали, что сейчас к вам приедут… Приехали и сказали такое… Не верю до сих пор. Потом разбирательства, разные версии. Полиция говорит, нет значительных следов повреждения на теле. Но что сказать об этой гематоме на голове? От удара, скорее всего, краем дубинки. У полиции версия, что он упал, ударился или инсульт. Полный бред! — убеждена девушка.

По мнению Оксаны, речь идет об убийстве.

– Мы будем искать виновных! Ведь люди на пляже рассказывают совсем другую версию, не ту, что полиция! Еще и все ценные вещи сняли! — добавила она.

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Проломили череп. В Лазурном жестоко убили туриста из Киева / 2 фотографии

Напомним, 14 июля в больнице Турции умер 57-летний украинский турист из Запорожья, который неделю пребывал в коме после того, как его избил турист из России на курорте в Анталии.

Фото: Facebook.

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