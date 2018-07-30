Смертельное ДТП в Хмельницкой области: авто протаранило автобус

В Хмельницкой области автомобиль Сitroen столкнулся с автобусом. В результате аварии погибли два человека.

– 27-летний хмельничанин на автомобиле Сitroen не избрал безопасной скорости и интервала движения и при осуществлении маневра объезда автобуса Mercedes, который двигался в попутном направлении, столкнулся с его задней частью. Автобус двигался без пассажиров, – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Хмельницкой области.

В результате ДТП водитель легковушки получил телесные повреждения в виде закрытых переломов правого бедра и руки, а также черепно-мозговой травмы. Еще двое пассажирок автомобиля – 29-летняя женщина и ее 58-летняя мать от полученных травм скончались на месте происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Ранее Факты ICTV писали, что во Львовской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей.

Фото: ГУ НП в Хмельницкой области.