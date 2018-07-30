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Стало плохо. В Мелитополе таксист умер прямо за рулем

В Мелитополе Запорожской области мужчина умер прямо за рулем автомобиля.

Мужчине стало плохо после того, как пассажиры вышли из авто, сообщают МВ.

Читайте: Смертельное ДТП в Хмельницкой области: авто протаранило автобус

По словам очевидцев, таксист подвез покупателей к магазину на бульваре 30 лет Победы. Сразу после того, как пассажиры вышли, мужчине стало плохо. Спасти его не удалось.

Напомним, в Виннице велосипедист убил водителя за того, что последний не хотел уступать дорогу.

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