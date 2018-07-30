Стрельба во Франции: ранены 7 человек

Во французском городе Бон (Кот-д’Ор) в результате перестрелки семь человек получили огнестрельные ранения.

Об этом сообщает Le Parisien.

Все раненые госпитализированы, один из них находится в очень тяжелом состоянии.

По данным полиции, в 04.20 по местному времени в районе Сен-Жак неизвестные вышли из автомобиля и открыли огонь по группе людей.

Читайте: В центре Киеве прозвучали выстрелы, стрелок скрылся

Основная версия стрельбы – сведение счетов.

Côte-d’Or : sept blessés dans une fusillade à Beaune https://t.co/jOioJZFRNy — Le Parisien (@le_Parisien) 30 июля 2018 г.

К слову, на днях в Лондоне неизвестный мужчина в маске устроил перестрелку с полицией.

Фото: dreamstime.com