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Стрельба во Франции: ранены 7 человек

Во французском городе Бон (Кот-д’Ор) в результате перестрелки семь человек получили огнестрельные ранения.

Поліція Франції

Об этом сообщает Le Parisien.

Все раненые госпитализированы, один из них находится в очень тяжелом состоянии.

По данным полиции, в 04.20 по местному времени в районе Сен-Жак неизвестные вышли из автомобиля и открыли огонь по группе людей.

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Основная версия стрельбы – сведение счетов.

 

К слову, на днях в Лондоне неизвестный мужчина в маске устроил перестрелку с полицией.

Фото: dreamstime.com

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