Трудовое рабство, порнография и насилие: как торгуют украинцами

Сегодня, 30 июля, Всемирный день противодействия торговли людьми, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году.

По данным Глобального доклада ООН о торговле людьми, из 21 млн человек, которые являются жертвами торговли людьми, доля женщин и детей составляет 71%.

За полгода в Украине полиция обнаружила почти 200 фактов торговли людьми, из них 108 – это сексуальная эксплуатация. Сейчас признаны потерпевшими 91 женщина, 49 мужчин, 9 несовершеннолетних, 7 малолетних.

Факты человеческой жестокости

В июне полиция разоблачила семейную пару, которая эксплуатировала 4-летнюю дочь для создания порнографических материалов.

При обыске в квартире оперативники изъяли различные аксессуары и игрушки, которые использовали родители, когда насиловали маленького ребенка.

– Когда мы нашли ребенка, то четырехлетняя девочка даже не могла ходить и говорить. Мать кормила ее детской смесью, срок хранения которой истек два года назад. Эта еда – болтушка из просроченного детского питания, разбавленная водой и подогретая в микроволновке – это все, что ребенок ел в течение суток, – рассказывает начальник Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Артем Крищенко.

Другая история о том, как мужчина вербовал мальчиков в возрасте до 16 лет. Он обещал юношам большие суммы денег за то, что они станут живыми донорами для пересадки почек больным.

Подростки даже уже мечтали, как будут тратить средства, в частности, один юноша в сети интернет выбирал автомобиль престижной марки. Родители о планах детей не знали. Так же, как и сами доноры не знали, что в случае операции – остались бы инвалидами на всю жизнь.

Как не стать рабом за рубежом

Перед выездом следует подробно узнать о фирме, которая обещает трудоустройство. Проверьте наличие лицензии на сайте Минсоцполитики. Найдите людей, которые воспользовались их услугами, и поинтересуйтесь об их опыте и впечатлениях от работы за рубежом.

Необходимо обратить внимание на так называемые хитрые фирмы. Они берут деньги якобы за трудоустройство за рубежом, но в договоре прописывают предоставление информационных услуг.

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То есть они вас просто проинформировали, что, например, какое-то предприятие в Норвегии набирает людей на работу. Но это просто консультация, никто не обещает вас трудоустроить на том предприятии. А информацию, за которую человек нередко отдает значительные суммы, можно было получить самому, потратив немного времени на просмотр предложений в Интернете.

Поэтому обращайте внимание: лицензия фирмы должна быть выдана именно на трудоустройство. Ну и, конечно, должна настораживать обещанная высокая зарплата. Если обещают большую сумму даже за неквалифицированную работу (например – курьером) – это на 100% обман.

Ранее Факты ICTV писали, что на Буковине разоблачили и перекрыли международный канал торговли людьми.

По материалам: ГУ НП в Украине.

Фото и видео: ГУ НП в Украине.