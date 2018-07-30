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В Киеве полуголый мужчина выпрыгнул из окна больницы

Из окна столичной больницы выпрыгнул полуголый мужчина. Смерть наступила мгновенно.

Из окна одного из верхних этажей больницы скорой помощи выпал полуголый мужчина, сообщает dtp.kiev.ua.

Читайте: В Вишневом девушка выпала из окна многоэтажки

Смерть наступила мгновенно, а тело мужчины очень изувечено. На место прибыла патрульная полиция. Предварительно, причиной смерти стал суицид.

Ранее Факты ICTV писали, что в Святошинском районе Киева в результате падения из окна погибла 7-летняя девочка.

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