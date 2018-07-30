В Киеве пьяный водитель разбил 7 авто и уснул перед патрульными

В воскресенье, 29 июля, пьяный водитель Honda Accord на еврономерах устроил массовую аварию возле торгово-развлекательного центра Dream Town.

Авария произошла 29 июля на Оболонском проспекте, 5 около 22.20. У мужчины было 2.92 промилле алкоголя в крови, пишет Информатор.

По словам полицейских, водитель Honda Accord на еврономерах двигался по Оболонскому проспекту в сторону станции метро Оболонь и врезался в припаркованный у обочины автомобиль Skoda Octavia. От удара Honda отбросило в едущий в соседней полосе Volkswagen Passat, после чего обе машины влетели на парковку ТРЦ Dream Town. Там они столкнулись с четырьмя припаркованными автомобилями. Водитель Honda был в состоянии сильного алкогольного опьянения и пытался скрыться с места происшествия, однако местные жители задержали его до приезда полиции.





















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Всего в аварии повреждения получили 7 машин. К счастью, никто из людей не пострадал. Водитель Honda уснул в машине патрульных полицейских. У мужчины при себе не было водительского удостоверения. Когда его разбудили, он рассказал, что ДТП случилось из-за того, что он уходил от столкновения с детьми, которые перебегали дорогу. Однако очевидцы сообщили, что в момент аварии поблизости никаких детей не было.

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На месте работали два экипажа патрульной полиции и “скорая”. Все обстоятельства аварии определит следствие.

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Фото: informator.ua