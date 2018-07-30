В пруду на Львовщине утонул годовалый малыш

В одном из сел Каменка-Бугского района Львовской области в пруду утонул мальчик, которому было 1,4 года.

Об этом сообщает областная полиция.

По предварительным данным, 29 июля, около 17.30, отец заметил отсутствие сына, который находился на территории хозяйства.

Вскоре мужчина нашел малыша в пруду вблизи дома. Он отвез мальчика в больницу, однако медики лишь констатировали смерть ребенка.

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Полицейские устанавливают обстоятельства трагедии, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Назначены экспертизы.

В мае похожая трагедия произошла в Ровенской области. Пока семья праздновала день рождения младшего ребенка в кафе, их двухлетний сын утонул в заброшенной водоеме.

По данным ГСЧС, с начала года на водоемах Украины погибло уже 704 человека.