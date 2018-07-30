Убийство 16-летней в Киеве: установлен подозреваемый

Полиция Киева установила мужчину, который может быть причастен к совершению тяжкого преступления. Киевлянину 1964 года объявлено подозрение в умышленном убийстве несовершеннолетней девочки в Оболонском районе столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Подозреваемый был ранее судим.

– Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он находится в изоляторе временного содержания. По согласованию с процессуальным прокурором этому лицу объявлено подозрение в совершении умышленного убийства. Проводятся необходимые следственные действия и назначены судебные экспертизы, – отметил заместитель главы ГУ Национальной полиции в Киеве Александр Пивовар.

Так, по Уголовному кодексу Украины, преступление по статье Умышленное убийство совершенное с особой жестокостью и сопряженное с изнасилованием наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

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Напомним, на Минском шоссе, в лесополосе обнаружили труп 16-летней девочки 2002 года рождения.