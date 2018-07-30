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Ливень затопил Львов

Во Львове в воскресенье, 29 июля, ливень, который продолжался всего несколько минут, затопил улицы города.

Потоп у Львові

Об этом написал в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Он также опубликовал видео с последствиями ливня во Львове.

На кадрах видно, что авто буквально превратились в лодки, вода добралась даже до тротуаров.

Читайте: Титаник и Кличко на гондоле: в сети высмеяли непогоду в Киеве (ФОТОЖАБЫ)

К слову, на днях в Днепре прошли сильные дожди, в результате которых попадали деревья.

Фото: скрин видео Igor Zinkevych/Facebook

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