4,5 часа кружились над Украиной: самолет Львов-Египет аварийно сел в Киеве

30 июля авиалайнер рейса PS 5265 Львов – Шарм-эль-Шейх (Египет), который выполнялся компанией МАУ, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Борисполь.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель ОО Варта-1 Игорь Зинкевич.

Аварийную посадку в Киеве самолет сделал после попадания птицы в двигатель.

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Пользователь Facebook Алексей Башкирцев рассказал детали происшествия.

– Те моменты когда говорят Выжили. Спасибо команде МАУ за жизнь. История проста: на взлете рейса Львов – Шарм, в левый двигатель врезается стая птиц и самолет не может набрать высоту и вот-вот коснется земли вперед носом, но набор высоты продолжается, пилот дрожащим голосом предлагает… “всем успокоится”, набор высоты продолжается с креном в один бок. Сесть невозможно – самолет полон горючего, и начинается “самая долгая дорога над Украиной”. 4,5 часов кружится на одном месте спаливая, горючее, и заказывая полосу аварийной посадки в Киеве. Молитвы, успокоение стюардессами людей и сеееели в Киеве! Цените каждое мгновение жизни друзья, так как жизнь могут прервать просто птички. Смеюсь…, – написал он.

Обновлено 11.55: Все пассажиры пострадавшего рейса были обслужены в аэропорту (ужин), пересажены на другой самолет и доставлены по месту назначения.

Об этом сообщили в пресс-службе МАУ агентству Интерфакс-Украина.

Напомним, 11 июля самолет авиакомпании Anda Air по маршруту Киев – Анталия совершил аварийную посадку в аэропорту Борисполь.

Фото: Facebook.