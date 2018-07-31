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На Филиппинах взорвался автомобиль с самодельной взрывчаткой. Есть жертвы

В городе Ламитан (Филиппины) взорвался начиненный самодельной взрывчаткой автомобиль, в результате погибли по меньшей мере шесть человек.

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Об этом передает Xinhua.

Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте в районе гражданских вооруженных территориальных сил. Среди погибших есть ребенок.

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Как передает местная газета Inquirer.net, в результате взрыва погибли 11 человек, еще пятеро получии ранения.

По информации CNN, ответственность за произошедшее взяла на себя филиппинская джихадистская группировка Абу Сайяф, которая присягнула на верность международной террористической организации ИГ.

К слову, в одном из ресторанов в пригороде канадского Торонто прогремел взрыв.

Фото: cnnphilippines.com.

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