В городе Лозовая в Харьковской области тело 23-летнего мужчины с телесными повреждениями обнаружили в канализационном коллекторе.
– На месте работники полиции обнаружили тело погибшего в канализационном коллекторе на территории воинской части, – отметили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.
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Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
В Харьковской области в канализационном коллекторе нашли тело военного / 2 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что в городе Бердянск Запорожской области во вторник, 31 июля, убит выстрелом в спину местный активист и ветеран АТО Виталий Олешко (Сармат).
Фото: ГУ НП в Харьковской области.
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