На Закарпатье мужчина за 100 тыс. грн продал 7-месячного сына

В Закарпатской области 27-летний мужчина продал своего 7-месячного сына за 100 тысяч гривен.

Произошло это вчера, во Всемирный день противодействия торговле людьми.

Об этом сообщил в Facebook заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

– Именно сегодня, во Всемирный день противодействия торговле людьми, оперативники территориальных подразделений Национальной полиции Украины задержали 27-летнего уроженца Закарпатской области, который за 100 тыс. гривен продал своего 7-месячного сына. Этот изверг-отец и его помощники задержаны, – написал он.

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К слову, в Черкасской области 12 июня задержали женщину, которая при выходе из роддома продала своего ребенка за 140 тыс. грн.

ФОТО: Вячеслав Аброськин/Facebook