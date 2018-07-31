PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / На Закарпатье мужчина за 100 тыс. грн продал 7-месячного сына/

На Закарпатье мужчина за 100 тыс. грн продал 7-месячного сына

В Закарпатской области 27-летний мужчина продал своего 7-месячного сына за 100 тысяч гривен.

Произошло это вчера, во Всемирный день противодействия торговле людьми.

Об этом сообщил в Facebook заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

– Именно сегодня, во Всемирный день противодействия торговле людьми, оперативники территориальных подразделений Национальной полиции Украины задержали 27-летнего уроженца Закарпатской области, который за 100 тыс. гривен продал своего 7-месячного сына. Этот изверг-отец и его помощники задержаны, – написал он.

Читайте: Трудовое рабство, порнография и насилие: как торгуют украинцами

К слову, в Черкасской области 12 июня задержали женщину, которая при выходе из роддома продала своего ребенка за 140 тыс. грн.

ФОТО: Вячеслав Аброськин/Facebook

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Трудовое рабство, порнография и насилие: как торгуют украинцами
Затримання
Торговля людьми на Буковине: молодых женщин вывозили в Италию
Сбитый полицейский и стрельба: задержание наркоторговцев в Закарпатье
Дитина
В Киеве разоблачили клинику, которая торговала детьми
Насмерть сбил двух женщин: суд арестовал экс-главу Перечинской РГА Олефира
В Закарпатской области сгорел детский сад ромов
Авто влетіло в дерево
На Закарпатье авто влетело в дерево – погиб младенец
Мати хотіла продати сина
Хотела купить дом. На Херсонщине женщина пыталась продать сына
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка